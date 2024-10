Merate, rinnovo della rete idrica: lavori quasi completati

L’intervento riguarda la sostituzione, il potenziamento e la distrettualizzazione dell’acquedotto

Finanziati con fondi Pnrr i lavori si sposteranno nei prossimi giorni a Pagnano

MERATE – Con la fine di agosto sono riprese da via San Francesco le opere di rinnovo della rete idrica per il comune di Merate.

I lavori di sostituzione delle condotte riguardano cinque zone diverse, di cui quattro relative al Comune di Merate e una nel comune di Paderno D’Adda, opera già conclusa.

Con l’inizio delle scuole è terminata la maggior parte della attività, lasciando alcune sistemazioni puntuali che si concluderanno verso fine mese. I lavori si sposteranno nei prossimi giorni nella frazione di Pagnano, quarta ed ultima zona di Merate da completare, e dureranno fino a fine novembre.

Ad oggi, lo stato di avanzamento delle opere è oltre il 90% con la zona del centro praticamente completata.

Alcune cifre di quanto è stato finora realizzato: sono stati posati 2.200 metri di nuove tubazioni; sono state costruite 12 camerette di misurazione per la distrettualizzazione e la riduzione delle pressioni; sono stati rifatti circa 40 allacciamenti alle utenze e sostituiti 13 idranti.

I lavori, dal valore totale di circa 1,5 milioni di euro, avevano preso il via nei primi mesi del 2024 a opera di Lario Reti Holding sono finanziati dai fondi Pnrr e fanno parte del macro progetto per la ricerca e riduzione delle perdite idriche in Provincia di Lecco.

Alla conclusione delle opere prevista, come da programma per fine novembre, sarà realizzato un ripristino stradale provvisorio. Al termine del periodo di assestamento, della durata di circa sei mesi, saranno effettuati i ripristini definitivi dell’asfalto.