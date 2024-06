Merate. Riparte il “Green Truck”, servizio di Silea per la raccolta di sfalci e potature

Il servizio è stato potenziato con il complemento di tre nuove fermate nelle frazioni

Il “green truck” sarà attivo tutti i sabati dal 29 giugno al 27 luglio

MERATE – Nel Comune di Merate riparte il “green truck” (a partire da sabato 29 giugno), il mezzo itinerante di Silea (operatore del ciclo integrato dei rifiuti) per il conferimento del “verde” prodotto dalle utenze domestiche come sfalci d’erba, posature, foglie secche, ramaglie.

Dopo la sperimentazione nell’autunno del 2023, il servizio è stato ulteriormente potenziato con il complemento di tre nuove fermate nelle frazioni, in aggiunta a quella già individuata nel parcheggio di Via Campi.

Il “green truck” sarà attivo tutti i sabati dal 29 giugno al 27 luglio. Dalle ore 10 alle ore 13 stazionerà alternandosi settimanalmente di Via Cappelletta a Pagnano, nei presse delle scuole (29 giugno, 20 luglio), in Via Papa Giovanni Paolo I a Sartirana, nei pressi delle scuole (sabato 6 luglio e sabato 27 luglio), in Via Marconi a Cassina, nei pressi del Centro Sportivo (sabato 13 luglio).

Tutte le settimane, dalle ore 13.30 alle ore 17, il mezzo sarà invece presente nel parcheggio di Via Campi, nei pressi dell’Istituto Viganò.