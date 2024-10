Merate, rivista la viabilità a Pagnano: centro off limits per i non residenti in due fasce orarie

Prevista la pedonalizzazione dell’area di ingresso alla scuola materna

Via Cappelletta riservata ai residenti al mattino; nel tardo pomeriggio le auto provenienti da sud verranno spostate sulla rotonda di via Po

MERATE – L’assetto viabilistico delle anguste strette del centro storico non verrà toccato, ma si interverrà invece sui divieti di accesso in paese “riservando” il transito per le vie della frazione solo ai residenti in alcune fasce orarie. E’ questa la novità che riguarda Pagnano che si concretizzerà nel giro di poco in realtà, non appena arriveranno i cartelli e l’ordinanza specifica.

Mercoledì sera la nuova amministrazione comunale, guidata dal sindaco Mattia Salvioni, ha incontrato i residenti per fare il punto sulle modifiche alla viabilità introdotte a gennaio dalla precedente amministrazione comunale e capire come intervenire per migliorare ulteriormente la situazione. “L’incontro è andato bene ed è stato parecchio partecipato” ricostruisce il primo cittadino. “Ci siamo presentati con tre opzioni di modifica e abbiamo concluso l’incontro dando vita a una quarta ipotesi, elaborata insieme”.

Affrontata la questione della pedonalizzazione dell’area di ingresso alla scuola materna (la vietta da cui, da via Cappelletta, si accede all’oratorio e alla palestra) che diventerà operativa negli orari di ingresso e uscita delle scuole non appena superate le ultime formalità con l’istituto comprensivo, la discussione si è focalizzata sulla questione del traffico con i residenti che hanno lamentato l’utilizzo delle vie della frazione da molti “forestieri” per bypassare il traffico sulla Statale. Da qui la decisione di istituire il divieto di transito nel centro della frazione ai non residenti a Pagnano dalle 6.30 alle 9.30 e dalle 17.30 alle 20.

Il blocco sarà operativo al mattino all’intersezione tra via Cappelletta e via Aldo Moro fatti salvo lo scuolabus e i residenti. Chi dovrà recarsi a scuola in macchina potrà utilizzare il nuovo parcheggio realizzato sopra l’oratorio, accedendovi da via Bellavista.

Alla sera lo stop riguarderà le auto provenienti da sud, che tagliano da Pagnano per evitare il traffico di ritorno: in questo caso, chi arriverà dalla stazione potrà svoltare solo a destra alla rotonda e dirigersi verso via Po arrivando alla strettoia di San Giorgio oppure svoltando a sinistra in via don Arnaboldi per poi arrivare in località Cappelletta.