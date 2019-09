Merate, sabato in piazza degli Eroi il pic nic urbano con la Pro Loco

Appuntamento dalle 19 di sabato 21: basterà portare un telo e un cesto con il cibo

Ad allietare l’iniziativa le note avvolgenti dei Dona Flor con le loro sonorità folk rock

MERATE – Ultimo evento estivo della rassegna “E…state a Merate” organizzata dalla Pro Loco. Sabato 21 settembre, alle 19, andrà infatti in scena in piazza degli Eroi la terza edizione del pic nic urbano.

“Sarà un’occasione per trovarsi tutti insieme a vivere un angolo di città in modo diverso, guardando Merate e la sua torre da una prospettiva insolita, cenando insieme in un clima conviviale seduti su un semplice telo con la cena al sacco” spiegano gli organizzatori che metteranno a disposizione anche uno stand dove poter acquistare fresche e dissetanti bibite.

Non solo, ma la serata sarà accompagnata dalle note avvolgenti dei Dona Flor, un gruppo poliedrico dalle sonorità folk rock con sfumature sudamericane e blues e arrangiamenti originali. Per partecipare basta portare un telo e un cesto.