Merate, salgono a 262 gli aderenti al controllo di vicinato. Approvato in Giunta il Protocollo

Il Protocollo del controllo di vicinato verrà sottoscritto nei prossimi giorni in Prefettura

Boom di adesioni dalla frazione di Cassina, bersagliata dai ladri nelle ultime settimane: in pochi giorni 104 iscritti

MERATE – Approvato in Giunta il protocollo del controllo di vicinato che verrà poi sottoscritto nei prossimi giorni in Prefettura dal sindaco Massimo Panzeri e dal Prefetto Castrese De Rosa. Un atto formale che, pur non cambiando nulla nella pratica, istituzionalizza la presenza del controllo di vicinato a Merate, attivo in città dal 2018. Il primo gruppo era infatti sorto nella frazione di Brugarolo dove i cittadini erano stanchi, sconfortati ed esasperati dai continui furti. Un’adesione, quella della frazione più a sud della città, a cui era poi seguita quella di Novate, viale Verdi, Sartirana e ora Cassina, dove in pochi giorni si sono iscritti già 104 persone.

Una frazione, quest’ultima, insieme a Sartirana, in cui si sono registrati diversi furti e tentativi di furti nelle ultime settimane tanto da portare i parlamentari della Lega a presentare un’interrogazione al Ministro dell’Interno Luciana Lamorgese per chiedere interventi e risorse per contrastare il fenomeno. Complessivamente il controllo di vicinato di Merate conta 262 aderenti, suddivisi in 27 gruppi e 23 coordinatori ufficiali, coordinati a loro volta dal referente Cristian Bellenzier.

“Nel protocollo che andremo a sottoscrivere in Prefettura vengono precisati i compiti di ogni parte in campo – precisa il primo cittadino -. E viene ribadito che il controllo di vicinato è un supporto e non una sostituzione alle forze dell’ordine, invitando alla promozione di incontri per informare sulle buone pratiche da tenere per scongiurare il verificarsi di episodi di furti o di truffe. In questo momento di emergenza sanitaria non possiamo organizzare questi eventi, ma torneremo a farlo non appena sarà possibile, convinti dalla bontà di queste iniziative”.