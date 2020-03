Merate, “servono mascherine al Mandic”: l’appello del sindaco

Panzeri: “Stanno iniziando a scarseggiare i dispositivi di sicurezza individuale”

Fuori dalla farmacia dell’ospedale, intanto, è stato posizionato un maxi lenzuolo con la scritta Tutto andrà bene

MERATE – “I dispositivi di protezione individuale stanno iniziando a scarseggiare presso l’ospedale di Merate. Ci rivolgiamo quindi a chiunque ne disponga anche in piccole quantità in eccesso: servono mascherine di tipo FFP2 o FFP3 oltre a guanti in nitrile, gel mani e camici”.

L’appello arriva direttamente dal sindaco Massimo Panzeri che ha voluto inoltrare la comunicazione a tutti i cittadini, non solo di Merate, affinché si possa riuscire a dare al personale sanitario, in prima linea per fronteggiare l’emergenza coronavirus, gli strumenti giusti per affrontare l’epidemia in corso. L’appello è rivolto ad aziende, artigiani e studi professionali affinché si riesca il prima possibile a rifornire l’ospedale di Merate.

Proprio nei giorni scorsi, davanti all’ingresso della farmacia interna all’ospedale, è stato posizionato un maxi striscione colorato con la scritta Andrà tutto bene. Un auspicio quanto mai attuale in giorni in cui si susseguono le file di ambulanze davanti all’ingresso del Pronto Soccorso in attesa di poter scaricare i pazienti nell’ospedale ormai quasi interamente convertito alla cura dei pazienti affetti da covid 19.

In questo scenario, appare quanto mai necessario e cogente l’appello a reperire nuovi dispositivi di protezione individuali, per fronteggiare la maxi emergenza.

“Le mascherine e il materiale possono essere consegnato tutte le mattine presso il Comune di Merate ufficio messi (dalle ore 9 alle ore 12) che provvederà alla raccolta e alla consegna agli operatori sanitari – puntualizza Panzeri – . Vi ricordiamo per la consegna di rispettare le prescrizioni sanitarie. Numero della segreteria del Comune di Merate 039 5915140”.

Ecco lo specchietto con i diversi tipi di mascherine in commercio.