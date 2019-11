Merate, spettacolo sulla Costituzione giovedì in Auditorium

Appuntamento giovedì sera in Auditorium

Iniziativa promossa dal comitato meratese per la difesa e dall’associazione III atto di Calco

MERATE – Una lettura scenica dello storico Ercole Ongaro, estrapolata dagli Atti dell’Assemblea Costituente per spiegare dove è nata la costituzione italiana e, al contempo, ritrovare il senso della parole in essa contenuta. E’ in programma giovedì 28 novembre alle 21 all’auditorium comunale l’iniziativa messa a punto dal comitato meratese per la difesa e l’attuazione della Costituzione insieme all’associazione III atto di Calco.

Sul palcoscenico dell’Auditorium si alterneranno quindi Luca Sironi, Filippo Magrin, Fabio Cogliati e Chiara Papini vestendo rispettivamente i panni di Lelio Basso, Piero Calamandrei, Giuseppe Dossetti e Teresa Noce . Gli attori dell’associazione III atto interpreteranno così il testo redatto da Ercole Ongaro per la regia di Roberto Carusi. Franco Perego ha invece firmato l’allestimento scenico.