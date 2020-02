Merate, successo per il pranzo di Carnevale al centro anziani

L’iniziativa è stata promossa dal Comitato Viale Verdi e dalla cooperativa Sineresi

Prossimo appuntamento il 5 aprile in occasione della domenica delle Palme

MERATE – Ha riscosso successo il secondo appuntamento con i pranzi della domenica promossi dal Comitato Viale Verdi insieme alla cooperativa Sineresi. Circa un’ottantina le persone che si sono ritrovate al centro anziani di piazza don Minzoni per gustarsi un ottimo pranzo di Carnevale, concluso con una dolce razione di chiacchiere.

Il presidente del comitato viale Verdi Giuseppe Papaleo ha illustrato le finalità di questa iniziativa aggregativa, puntualizzando come il prossimo appuntamento sarà in programma per il 5 aprile, domenica delle Palme. Presenti anche gli assessori Franca Maggioni e Fiorenza Albani che hanno portato i saluti dell’intera amministrazione comunale.