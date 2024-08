Merate: torna la Strapagnano, giunta alla 16esima edizione

Appuntamento domenica 25 giugno con la manifestazione promossa dall’Ac Pagnano

La camminata si snoda tra borghi, colline e fattorie del Parco del Curone

MERATE – Torna anche quest’anno l’immancabile appuntamento di fine estate con la Strapagnano, manifestazione podistica non competitiva giunta alla 16esima edizione promossa dall’Ac Pagnano.

La data da cerchiare sul calendario è quella di domenica 25 agosto con la marcia che si svilupperà tra borghi, colline e fattorie, lungo i sentieri del Parco di Montevecchia e della Valle del Curone, interessando i Comuni di Merate, Olgiate, Montevecchia, Missaglia, La Valletta Brianza e Cernusco Lombardone.

Diversi i percorsi previsti, partendo da quello più corto di 8 km, passando per gli intermedi di 12, 16 e 22 fino a quello più impegnativo di 26 km. Confermata anche per il 2024 la Strabimbi, con il percorso ad hoc studiato per i più piccoli lungo 5 km con partenza alle 9.

La manifestazione ludico motoria avrà inizio e termine presso l’Oratorio di Pagnano, dove saranno allestiti tutti i servizi e le varie attività, connesse al regolare svolgimento dell’evento.

Caratterizzata da uno spirito di aggregazione e condivisione, la Strapagnano è una festa partecipata, che coinvolge anche la cittadinanza. La manifestazione è aperta a tutti, senza limiti di età. Lungo il percorso verranno istituiti dei punti di ristoro.

Info e iscrizioni: podistica@acpagnano.it