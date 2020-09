Merate, tre nuovi positivi al Covid. “Bene, per ora, la ripartenza della scuola”

Sono 19 le persone attualmente positive al coronavirus residenti in città

Lieve diminuzione per le persone sottoposte a sorveglianza attiva. In aumento anche il numero dei guariti

MERATE – Tre nuovi casi di positività al coronavirus per un totale di 19 persone attualmente positive al covid 19. Sono i dati, aggiornati al 16 settembre 2020, comunicati al sindaco Massimo Panzeri dalla Prefettura in merito all’andamento della pandemia in città. Dall’inizio dell’emergenza a oggi, sono 214 i meratesi risultati positivi al coronavirus e di questi 26 sono purtroppo morti. In aumento, anche in città, il numero dei guariti mentre è in diminuzione quello delle persone sottoposte a sorveglianza attiva (scesi a 21). Tra di loro si annoverano per lo più persone rientranti da viaggi all’estero e sottoposti a sorveglianza in via cautelativa.

“La situazione generale è sostanzialmente stabile, anche se si rileva un lieve aumento

di nuovi soggetti positivi. L’invito è quello di continuare a rispettare le buone pratiche di comportamento – commenta il sindaco, rilevando come la ripresa delle attività scolastiche non ha al momento evidenziato particolari criticità”.