Merate, un Natale magico in piazza con la Pro Loco

Sabato la discesa dei Babbi Natale dal tetto del Comune; domenica il villaggio di Natale, l’arrivo di Santa Lucia e i campanari in piazza

Settimana prossima si replica con una sorpresa per grandi e piccini

MERATE – Sabato la discesa dei Babbi Natale dal tetto del Palazzo del Comune; ieri, domenica, il villaggio di Natale con l’arrivo di Santa Lucia in piazza e il concerto dei campanari. La magia del Natale si è rinnovata anche durante il fine settimana appena archiviato grazie alle iniziative messe in campo dalla Pro Loco. Il sodalizio, che proprio domani, martedì, si riunirà in assemblea per il rinnovo del Consiglio direttivo guidato da Simona Vitali, ha confezionato anche per lo scorso weekend una serie di proposte che ha intercettato il gusto di grandi e piccini.

Sabato pomeriggio, tutti con il naso all’insù per ammirare le acrobazie dei Babbi Natale e degli elfi acrobatici, che si sono calati dal tetto del Municipio facendo piovere dal cielo caramelle e dolci. Spazio poi allo spettacolo dei clown con bolle di sapone e magie davanti alla casetta di marzapane illuminata. Non potevano mancare gli stand delle associazioni per mettere in mostra il cuore pulsante della città.

Domenica invece, piazza Prinetti si è trasformata in un villaggio di Natale con gonfiabili gratuiti per i più piccoli che hanno sfidato le temperature rigide di domenica tuffandosi su e già dai giochi gonfiabili. Intorno alle 16.30 in piazza è arrivata anche Santa Lucia insieme a don Davide Serra con il corteo dei bambini iscritti ai laboratori di Avvento dell’oratorio.

Sotto la Torre del Castello Prinetti è arrivato anche camion della parrocchia, carico dei regali raccolti in oratorio a favore delle famiglie bisognose. Grazie al prezioso contributo dei papà elfi, i regali sono stati consegnati ai referenti del Cav, il centro aiuto alla vita con sede a Novate, per regalare dei sorrisi anche a chi sta vivendo un momento di difficoltà.

Non poteva mancare anche il concerto dei campanari con il carillon di campane curato da Paolo Branchi. Nel lungo tour tra parrocchie, l’iniziativa ha fatto tappa anche in centro, permettendo a tutti di sperimentarsi con il suono spettacolare e melodioso delle campane.

Prossimo appuntamento domenica 21 dicembre con una sorpresa per grandi e piccini.

