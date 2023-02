Merate, una piazza senza barriere: iniziati i lavori davanti al Municipio

L’intervento ha preso il via in questi giorni iniziando dalla sistemazione del parco delle Rimembranze

Previsto l’innalzamento del livello stradale di via Viganò e viale Lombardia per creare un unico piano con via Baslini

MERATE – Eliminare le barriere architettoniche presenti, portando la piazza a un unico livello stradale, migliorando così l’accessibilità pedonale del salotto buono cittadino. Sono iniziati in questi giorni i lavori di riqualificazione di piazza degli Eroi: 850mila euro la spesa prevista, finanziata grazie ai fondi del Pnrr.

Un’idea che arriva da lontano, da quando cioè si era messo mano alla parte retrostante del Municipio con la creazione del parcheggio e di piazza della Libertà, lanciando, tramite un concorso di idee, delle suggestioni anche per sistemare l’area davanti al Municipio, collegata, tramite un cannocchiale visivo, al Castello Prinetti.

Dopo il passaggio il commissione territorio, lo scorso mese di agosto, con l’illustrazione del progetto da parte dell’architetto paesaggista Luigino Pirola e la discussione sullo spostamento o meno dell’edicola (che resterà poi al proprio posto), gli uffici comunali hanno sbrigato tutte le pratiche amministrative arrivando all’affidamento dei lavori. Già ieri, giovedì, una ruspa era in funzione all’interno del parco del Cannocchiale, il cui accesso è stato sbarrato al pubblico proprio a causa della presenza dei lavori.

Il cantiere procederà infatti per step e il primo riguarda proprio il parco delle Rimembranze, dove è prevista l’apertura di un passaggio, in stabilizzato naturale calcareo, per collegarsi direttamente su viale Cornaggia. Non solo, verranno effettuate nuove piantumazioni per riempire i vuoti lasciati dagli esemplari morti, ripristinando la continuità dei filari di robinie.

Dopodichè ci si sposterà nel piazzale di ingresso del Municipio, dove verranno ridisegnati anche i parcheggi situati ai lati del parco delle Rimembranze. Cambieranno anche le aiuole che circondano i grandi cedri posti di fronte al Municipio, rimuovendo il cordolo esistente ridisegnando l’aiuola a forma circolare, delimitata con un cordolo di corten.

“Il terzo step sarà quello che creerà inevitabilmente maggiori disagi perché si lavorerà per innalzare il livello stradale di via Viganò e viale Lombardia portandolo a quello di via Baslini. Sono lavori che verosimilmente verranno eseguiti tra 3 o 4 mesi e verranno effettuati riducendo al minimo i disagi” precisa il sindaco Massimo Panzeri. L’obiettivo è quello di fornire, da subito, alle auto in transito, la percezione di entrare in un’area pedonale, invitandole quindi ad adeguare la velocità di transito.

L’intervento si concluderà poi con la sistemazione dell’area che, dal parcheggio, conduce verso via Pascoli e rinnovando l’arredo urbano in piazza Prinetti e in via Baslini. L’intenzione è quella di sostituire le panchine a “C” in muratura, collocate in piazza Prinetti, con coppie di panchine, realizzate in pietra e legno, a forma di parallelepipedo poste l’una di fronte all’altra. Le aiuole, attualmente di forma quadrata, verranno rese rettangolari per offrire maggiore spazio alle radici delle piante.