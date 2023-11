Merate, una settimana di cantieri per via delle asfaltature stradali

Sono diverse le aree interessate, nei prossimi giorni, a lavori di asfaltatura

L’intervento rientra nel progetto di manutenzione straordinaria promosso dall’amministrazione comunale

MERATE – Sarà una settimana di cantieri e asfaltature, la prossima, a Merate dove l’amministrazione comunale, guidata dal sindaco Massimo Panzeri, ha messo in agenda una serie di manutenzioni straordinarie agli assi stradali.

Diverse le aree della città interessate ai lavori, destinati inevitabilmente a creare dei problemi alla viabilità e al traffico.

Si comincia domani, lunedì 13 novembre e martedì 14 novembre con le asfaltature previste in via Gramsci, intorno alla rotatoria limitrofa e nei tratti intorno di via Como e di via Bergamo.

Dopodiché, dal 15 al 17 novembre i lavori interesseranno l’asse del centro, con particolar riferimento a piazza Riva Spoleti, dove c’è la biblioteca, piazza Italia, viale Garibaldi e via Indipendenza.

Il Comune fa sapere che nell’intera area oggetto dei lavori nei giorni di cantiere sarà vietata la sosta: il parcheggio di via don Cesare Cazzaniga c/o Area Mons. N. Basilico sarà aperto e gratuito dalle 7.30 di mercoledì 15 novembre alle 20 di venerdì 17 novembre.

Infine la settimana successiva, e precisamene da martedì 21 al 24 novembre, si provvederà ad asfaltare via del Calendone, la strada che porta a Olgiate: per agevolare i lavori potranno essere istituite momentanee modifiche alla viabilità.

L’amministrazione comunale precisa infine che le date indicate potranno subire delle variazioni in caso di condizioni meteorologiche avverse. Garantita, in ogni caso, la percorribilità delle strade.

Da segnalare infine altri lavori di asfaltature seppur legati, come fase conclusiva, al progetto di realizzazione di reti di acque bianche per recapito nel lago di Sartirana. Lunedì 13 e martedì 14 novembre potranno essere istituite delle modifiche alla viabilità in via Principe Falcò a Cassina.