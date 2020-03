Merate, uova di Pasqua in dono ai supereroi del Mandic dal gruppo Gatte Randage

Un dolce pensiero per medici e infermieri da settimane in prima linea sul fronte dell’emergenza

“Un piccolo gesto per dire grazie ai supereroi del nostro ospedale”

MERATE – Un dolce pensiero per i medici e gli infermieri dell’ospedale Mandic di Merate ormai da settimane in prima linea per affrontare l’emergenza coronavirus. Settimana scorsa le volontarie del gruppo Le gatte randagie hanno consegnato 60 uova di cioccolato al personale del reparto di rianimazione e del pronto soccorso del presidio di via Cerri. Emblematico il messaggio incollato sopra gli scatoloni rossi recapitati giovedì 16 marzo alla portineria del Mandic: “Ai nostri supereroi, l’associazione Le Gatte randagie e i suoi sostenitori augurano Buona Pasqua”.

“Non è altro che un piccolo gesto per dire grazie per il grande impegno profuso in questi giorni” spiegano dal sodalizio nato nel 2018 con l’obiettivo di occuparsi degli animali randagi, in difficoltà e bisognosi di adozione. “Per Pasqua proponiamo tradizionalmente la vendita di uova e colombe per raccogliere fondi per l’associazione. Quest’anno, complice l’emergenza coronavirus, abbiamo deciso di donare le uova al personale medico. Un piccolo gesto per strappare un sorriso ai medici e agli infermieri che sono in prima linea”.