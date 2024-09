Merate, via San Francesco chiude per 3 giorni: disagi in vista per la circolazione

Via San Francesco resterà chiusa da mercoledì 18 a venerdì 20 settembre

La chiusura si rende necessaria per dei lavori a un edificio

MERATE – Tre giorni di passione per la viabilità cittadina. E’ quanto si prevede a partire da domani, mercoledì 18 settembre e fino a venerdì 20 settembre, per via dei lavori che riguarderanno un edificio posto all’angolo con viale Cornaggia. La chiusura della strada sarà operativa dalle 9 alle 17.

Per cercare di alleggerire i disagi causati dalla chiusura, che va a interessare una strada molto utilizzata anche da chi deve entrare o uscire dalla città raggiungendo la rotonda di Pagnano e il centro, verrà istituito il doppio senso di circolazione in via Frisia con regolamentazione del traffico veicolare a senso unico alternato.

Non solo. E’ stata prevista la direzione obbligatoria a sinistra per le auto che si immettono da via Pascoli e da via Petrarca la direzione obbligatoria a destra per chi si immette da via Leopardi. Verrà garantita la circolazione dei pedoni attraverso un corridoio di transito in condizioni di sicurezza.