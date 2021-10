Si comincia sabato 16 ottobre a Robbiate con un incontro con Vera Gheno

Ora Basta ha organizzato anche due mostre fotografiche in collaborazione con l’associazione Toponomastica Femminile di Roma

MERATE – Incontri e mostre fotografiche a tema per ribadire con fermezza e vigore l’urgenza di porre fine alla violenza sulle donne. E’ quanto organizza il gruppo Ora Basta in vista della giornata internazionale contro la violenza sulle donne fissata per il 25 novembre.

Si comincia sabato 16 ottobre alle 21 in sala consiliare a Robbiate con l’incontro con Vera Gheno, accademica, saggista e traduttrice italiana che si occupa prevalentemente di comunicazione digitale. Non solo: molti suoi interventi su giornali o riviste riguardano il sessismo e l’inclusività nella lingua italiana. A Robbiate tratterà, per l’appunto il tema: “Cambiare il linguaggio per cambiare il futuro: la parità di genere attraverso le parole”.

Sempre a Robbiate mercoledì 20 ottobre verrà inaugurata la mostra fotografica Donne e Lavoro, concessa dall’associazione Toponomastica Femminile di Roma mentre sabato 6 novembre alle 10 sarà l’atrio del Municipio di Merate a ospitare l’apertura della mostra fotografica Donne e scienza, dedicata al tema delle donne STEM/scienziate e concessa sempre dall’associazione Toponomastica Femminile di Roma.

Nel periodo della mostra, che chiuderà i battenti venerdì 19 novembre, la biblioteca di Merate metterà a disposizione libri sul tema.

Sempre il 6 novembre, questa volta a Osnago alle 16 in sala civica Pertini, è in programma la presentazione del libro “La via di Laura Conti – Ecologia, politica e cultura a servizio della democrazia” con la partecipazione dell’autrice Valeria Fieramonte. Il nome di Laura Conti è rimasto a lungo legato alla tragedia di Seveso, dove il 10 luglio 1976 si alzò una nube dall’impianto chimico dell’Icmesa. Da quel tragico evento nacquero la sua passione ecologista e la sua attività di divulgatrice. Autrice di numerosi libri, è stata tra i fondatori della Lega per l’Ambiente. L’autrice Valeria Fieramonte è giornalista freelance in campo scientifico e ha lavorato in numerose testate, tra cui il Corriere della Sera (Corriere Salute), Le Scienze e Salve.

Infine sabato 27 novembre alle 21 in Auditorium a Merate si terrà lo spettacolo di danza classica e contemporanea “Mai più” a cura dell’associazione Lei a.p.s.

Del gruppo Ora basta fanno parte le associazioni L’altra metà del cielo Telefono Donna di Merate e Merate in Comune (che sono anche le capofila), Dietro la lavagna, Soroptimist Club, Lei aps, Piccoli Idilli, Amnesty international, gruppo 126 Merate, Inner Wheel Italia, Rotary Club, Lions Club, Officina Donna con il patrocinio dei Comuni di Merate, Osnago, Paderno e Robbiate.