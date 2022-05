Meratese, torna la festa dell’Europa: 4 giorni di eventi con i “gemelli”

Coinvolti i Comuni di Merate, Olgiate, Calco e Imbersago insieme ai rispettivi comitati gemellaggi

Le iniziative si terranno dal 12 al 15 maggio

MERATE – Dopo una pausa di due anni a causa del Covid, i Comuni di Merate, Olgiate Molgora, Calco e Imbersago, insieme ai rispettivi comitati gemellaggi e con il patrocinio della Provincia di Lecco, tornano a promuovere la Festa dell’Europa che – prevista il 9 maggio – verrà celebrata con un ricco programma di eventi dal 12 al 15 maggio.

Le iniziative coinvolgeranno i quattro comuni a partire da giovedì 12: all’Auditorium “Giusi Spezzaferri” di Merate, alle 20.45, verrà presentato il “Cammino de Santiago de Levante” a cura della Confraternita San Jacopo di Compostela di Perugia. Venerdì mattina, con partenza alle 10 da Mondonico, è prevista un’escursione alla scoperta del “Sentiero dell’Alto Molgora” con arrivo e pranzo a Campsirago.

Sabato 14 maggio la giornata di festa inizierà alle 10 con la visita ad Arlate e alla mostra Fotopittorica, mentre nel pomeriggio, alle 15, nella Sala Civica di Viale Lombardia a Merate, si terrà la conferenza “Erasmus day” a cura di Caterina Runfola e Antonella Corrado, esperte di progetti e partenariati in ambito “ERASMUS+”, e di Gianni Di Vito, referente di “Piazza l’Idea” progetto in Network. L’evento, pensato in particolar modo per studenti e studentesse del territorio meratese, si propone come un momento conoscitivo e formativo sulle esperienze di studio all’estero.

Chiuderanno il fitto calendario di eventi, sabato alle 21, uno spettacolo di danze europee dell’800 all’Auditorium di Merate e, domenica 15 maggio sempre alle 21, la versione “in tasca” della Traviata nella splendida location di Villa Sommi Picenardi a Olgiate Molgora.

Durante i giorni di festa saranno presenti delle delegazioni dei paesi gemellati di Buzançais, Kappeln, Stocksmoor, Náquera, Saint-Germain-Laprade e Pont-Evêque.

“Grazie a queste iniziative e agli scambi culturali che da anni legano i comuni di Merate, Olgiate Molgora, Calco e Imbersago con i loro “gemelli” europei vengono riaffermati sentimenti di vicinanza e amicizia tra i popoli che fanno dell’Europa un’unica comunità. Essere comunità parte proprio dalle piccole cose, dagli eventi, dai concerti e dall’impegno instancabile dei comitati gemellaggi dei nostri paesi, che ora si propongono di coinvolgere sempre di più i giovani, per stringere in futuro nuovi patti di fratellanza” sottolineato i referenti dei quattro Comuni coinvolti insieme ai rispettivi Comitati gemellaggi.