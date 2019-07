Nuovo sistema tariffario integrato Atm: la novità riguarda anche il Meratese

MERATESE – Anche diversi comuni del Meratese sono coinvolti nel nuovo sistema Tariffario Integrato del Bacino di Mobilità di Atm, che entrerà in vigore lunedì prossimo, 15 luglio 2019. Il progetto si estende a tutti i comuni che fanno parte della Città metropolitana di Milano e della Provincia di Monza e Brianza, ma ha fatto capolino anche al di fuori di queste province riguardando sette Comuni del Lecchese e uno della Bergamasca.

Compresi nel sistema integrato sono infatti anche i comuni di Casatenovo, Verderio e Osnago (fascia M7), Cernusco, Merate, Paderno e Robbiate (M 8). Nel sistema integrato risulta anche il comune bergamasco di Calusco.

Una novità non di poco conto visto che con i titoli di viaggio – biglietti e abbonamenti – del nuovo Stibm è possibile viaggiare sulle linee della metropolitana e di superficie di Atm (urbane ed extraurbane) e sulle linee di trasporto pubblico extraurbane dei diversi gestori attivi sul territorio (tra cui Trenord).

Con un solo titolo di viaggio, in altre parole, e a prezzi analoghi se non addirittura inferiori a quelli pagati sino a oggi sommando biglietto (o abbonamento) del treno e biglietto (o abbonamento) Atm, ci si potrà dunque muovere in un’area molto vasta, utilizzando una pluralità di vettori: un evidente incentivo all’utilizzo dei mezzi pubblici.

Il Sistema considera come centro di riferimento la città di Milano a partire dalla quale il territorio circostante è stato idealmente suddiviso in corone concentriche che rappresentano ciascuna una zona tariffaria come rappresentato sulla mappa.

La tariffa tra due località, cioè quella di origine e quella di destinazione del viaggio, spiegano da Atm, è calcolata in base al numero di zone all’interno delle quali si viaggia, perciò il suo valore cresce con l’aumentare del numero di zone interessate dallo spostamento.

Le tariffe

A Milano la tariffa minima acquistabile è pari a 3 zone tariffarie (Mi1-Mi3) ovvero 2,00 €. In tutti gli altri comuni del Sistema la tariffa minima acquistabile è pari a 2 zone e il costo del biglietto ordinario di tariffa minima è pari a 1,60 €; questo biglietto vale anche per spostamenti all’interno dello stesso comune e tra comuni appartenenti alla stessa zona tariffaria.

Per ogni zona aggiuntiva il costo del biglietto aumenta di 0,40 €, quindi il biglietto da 3 zone costa 2,00 €, quello da 4 zone 2,40 € e così via.

Biglietti ordinari / settimanali e abbonamenti mensili/annuali

Per biglietti ordinari, carnet 10 biglietti, biglietti giornalieri, biglietti 3 giorni e abbonamenti settimanali la tariffa minima acquistabile è pari a 3 zone (biglietto ordinario A 2,00 €); questi titoli di viaggio consentono di spostarsi in tutta la città di Milano e fino ai 21 comuni compresi nella zona Mi3 e viceversa

Per gli abbonamenti mensili e annuali sono sempre in vendita titoli di viaggio validi entro i confini urbani di Milano; per viaggiare tra Milano e i 21 comuni compresi nella zona Mi3 e tra Milano e la stazione di Rho Fieramilano della Linea 1 della metropolitana è invece necessario acquistare mensili e annuali validi 3 zone