Montevecchia: ecco i nuovi guardrail. In Alta Collina arrivano quelli “effetto ruggine”

L’intervento è stato concluso nei giorni scorsi sulla Sp 54 e sulla Sp 68

In Alta Collina posizionate barriere modello Brennero per non stonare con il paesaggio. Ripulita anche l’area intorno all’incrocio pericoloso tra via Como e via Kennedy

MONTEVECCHIA – Più sicurezza lungo le strade provinciali che attraversano Montevecchia grazie alla posa di guardrail nei tratti più pericolosi delle due arterie stradali. Non sono passate inosservate infatti le nuove installazioni di protezione posizionate nei giorni scorsi dagli operai della ditta che ha vinto l’appalto messo a gara dalla Provincia di Lecco.

Due le location individuate, ovvero il tratto di via Como, angolo via Kennedy, lungo la provinciale 54 (la Monticello – Paderno) e una parte di via Alta Collina: entrambe posizioni dove finora non erano presenti guardrail.

Nella parte che conduce in cima al Colle sono state posizionate barriere di sicurezza simili a quelle utilizzate sull’autostrada del Brennero, caratterizzate dal famoso effetto ruggine che le rende conformi ai colori del paesaggio circostante. Rispetto ai guardrail classici in acciaio, queste barriere sono costituite infatti da una pregiata e resistente lega, composta da diversi materiali che, esposta agli agenti atmosferici, si ossida creando una patina di color ruggine omogeneo e resistente, che protegge l’acciaio sottostante dalla corrosione.

Sempre nell’ambito degli interventi di messa in sicurezza della viabilità va segnalato anche l’intervento di pulizia del margine stradale situato sempre all’incrocio tra via Como e via Kennedy, luogo dove in passato si sono verificati diversi incidenti. Su segnalazione della Polizia locale sono stati effettuati degli interventi di sfalcio delle arbusti e delle erbacce in modo da aumentare ulteriormente la visibilità della zona.