Montevecchia: fa centro il progetto di Street Art di consulta e Piazza l’idea

Due giorni di lavoro nel fine settimana per i ragazzi di Montevecchia insieme a Simone Bonetta, in arte B-Simo

Il murales, realizzato nell’ambito del progetto di Street Art, verrà inaugurato domenica 4 giugno

MONTEVECCHIA – Hanno lavorato per due giorni dando nuova vita al sottopassaggio che conduce all’area basket, situata vicino alle scuole. Ha riscosso successo l’iniziativa di Street Art, promossa dall’amministrazione comunale in collaborazione con la consulta giovani e Piazza l’idea.

Guidati e supportati dallo street artist Simone Bonetta, in arte B-Simo, i ragazzi, di età compresa tra i 14 e i 19 anni, si sono rimboccati le maniche per trasformare il grigio dei muri in un murales simpatico, colorato e creativo.

“Siamo davvero soddisfatti di questa iniziativa promossa per la prima volta a Montevecchia – commenta con orgoglio la vicesindaco Francesca Colombo che sabato e domenica ha seguito, passo dopo passo, i ragazzi nella realizzazione dell’opera di street art – . Siamo contenti della partecipazione dei giovani che ora hanno contribuito a realizzare qualcosa che resterà a tutta la comunità e che potranno mostrare con soddisfazione agli altri”.

Domenica prossima, 4 giugno, in occasione della festa delle associazioni, il murales verrà inaugurato con una piccola cerimonia in programma alle 14.30. Verrà applicato anche un Qr code che, una volta inquadrato, permetterà di scoprire un video racconto relativo alla due giorni vissuta dai ragazzi.

Un’esperienza che a Montevecchia si augurano già di poter ripetere il prossimo anno.