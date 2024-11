Monticello. La provincia di Monza e Brianza revoca il recesso dal Consorzio Villa Greppi

Un significativo progresso, frutto di un dialogo prolungato e di un rinnovamento tra gli enti consorziati

Lucia Urbano: “È il frutto di un lungo confronto costruttivo, e ne siamo molto soddisfatti”

MONTICELLO BRIANZA – La Provincia di Monza e della Brianza ha revocato il recesso dal Consorzio Villa Greppi. Si tratta di un risultato significativo, frutto di un lungo percorso di riflessioni, incontri e trattative, che dimostra la capacità del Consorzio Brianteo Villa Greppi di rinnovarsi.

A circa due anni dalla delibera che annunciava il recesso della Provincia, durante il consiglio provinciale del 22 ottobre, l’ente ha votato all’unanimità per la revoca, evitando così l’uscita effettiva prevista per il primo gennaio.

La Presidente dell’ente brianzolo, Lucia Urbano, commenta: “La revoca del recesso dal Consorzio da parte della Provincia di Monza rappresenta per noi un importante successo, frutto di un confronto durato diversi mesi”.

“Dopo l’approvazione da parte dell’Assemblea dei Sindaci del nuovo Statuto consortile e della Convenzione costitutiva, la Provincia aveva già manifestato la propria disponibilità a rivedere la decisione di uscire dal Consorzio presa nel 2022. Pertanto, sebbene questa notizia non ci sorprenda, ci riempie comunque di grande soddisfazione” spiega Lucia Urbano.

Inoltre, aggiunge: “L’approvazione della delibera rappresenta il riconoscimento da parte della Provincia del lavoro svolto e dell’importanza che il Consorzio ha anche per il territorio monzese, come dimostra la recente convenzione sottoscritta dal Comune di Arcore. Essa conferma inoltre quanto sia fondamentale, per il futuro del Consorzio, la disponibilità al rinnovamento e al dialogo costruttivo con tutti gli Amministratori”.

In conclusione, si tratta di un cambio di direzione che rappresenta il culmine di una discussione che, negli ultimi mesi, ha coinvolto tutti gli enti consorziati nella collaborazione per modificare e approvare la Convenzione Costitutiva, adeguandone il contenuto alle evoluzioni del Consorzio.