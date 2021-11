Nasce l’associazione di cittadinanza attiva lecchese Cavalletta

L’obiettivo è sollecitare e stimolare la comunità tramite segnalazioni e proposte

Sul sito verranno attivati anche la banca del tempo e il mercatino del riuso

LECCO / LA VALLETTA – Il comitato civico Cavalletta diventa… grande e si trasforma nell’associazione di cittadinanza attiva lecchese Cavalletta. Identiche le caratteristiche rispetto al sodalizio nato un anno fa a La Valletta Brianza, ovvero quelle di un gruppo apolitico, apartitico, aconfessionale e senza scopo di lucro, la cui finalità è quella di sollecitare e stimolare, ad ampio raggio, i cittadini a partecipare attivamente alla vita del proprio Comune non più attraverso sterili lamentele, ma promuovendo e proponendo miglioramenti sul territorio a beneficio della propria Comunità in un’ottica di sviluppo della socializzazione.

L’associazione è guidata da Giuseppe Floridia, battagliero cittadino residente a La Valletta: al suo fianco, in qualità di vice, Ivan Sormani di Lecco mentre Raffaella Gaffuri si occuperà delle funzioni di segreteria. Sono state inoltre elette nel Comitato Direttivo dell’associazione Rosy Ronchi di La Valletta Brianza e Marta Nava di Lecco.

“Vogliamo stimolare quindi a vivere il proprio territorio come promotore di svago, benessere e momenti alternativi alla vita quotidiana” puntualizza Floridia, che aggiornerà in maniera puntuale sulle iniziative in corso attraverso il sito ufficiale www.cavalletta.eu e la pagina facebook.com/cavallettalecchese

Proprio sul sito sarà attivo un sistema di Segnalazioni & Proposte attraverso cui i cittadini possono cercare di interagire con altri concittadini per sostenere iniziative utili e necessarie per il proprio Comune.

Altro strumento messo a disposizione è la banca del tempo che offre ai cittadini la possibilità di cercare/offrire parte del loro tempo, ma senza fini di lucro, scambiandosi competenze e capacità. L’obiettivo è riuscire ad aprire uno “sportello ufficiale” che sia di riferimento per i cittadini di tutta la Provincia di Lecco.

Infine il sito, per una visione di economia circolare e riduzione dello smaltimento dei rifiuti, mette a disposizione una sezione dedicata al Mercatino del Riuso, dove ogni singolo cittadino può donare (o vendere a prezzo calmierato) oggetti riutilizzabili che altrimenti finirebbero in discarica. Anche questo passaggio rientra nel progetto più ampio di creazione di Centri del Riuso dislocati sui territori.

Il gruppo Cavalletta attiverà anche un blog per proporre approfondimenti sulle varie tematiche: l’idea è far nascere anche un osservatorio antimafia, rispecchiando una delle finalità dell’associazione che è quella di diffondere la cultura della legalità e del contrasto a ogni forma di infiltrazione mafiosa. Tra le mission anche quella di favorire e agevolare la medicina del territorio, promuovere la riforestazione e recupero ambientale, la gestione e cura di aree verdi abbandonate e parchi urbani, il restauro e gestione di monumenti e edifici storici, oltre che la progettazione e realizzazione di spazi sociali destinati all’educazione, alla formazione, allo svago dei minori.

“Vogliamo insomma intervenire, agire, stimolare, proporre, creare, in tutti quei settori (sociali, culturali, ambientali, sportivi) necessari per una adeguata vivibilità del territorio lecchese” conclude Floridia, consapevole che la sfida lanciata alla cittadinanza lecchese è ambiziosa. “Siamo ovviamente consapevoli delle difficoltà che incontreremo nel realizzare tutto ciò, soprattutto dovendoci rivolgere ad una popolazione che per anni non è stata stimolata ad essere partecipativa e troppo frequentemente poco sostenuta dagli enti locali. Ma siamo fiduciosi che almeno nel medio/lungo periodo si possano coinvolgere un buon numero di cittadini”.

L’adesione all’associazione è prevista in qualità di socio simpatizzante attivabile attraverso la semplice registrazione al sito www.cavalletta.eu; socio ordinario attraverso richiesta del modulo predisposto online; avvenuta l’accettazione della richiesta, verrà indicata la modalità del pagamento di una quota annuale di 10 euro valevole per 365 giorni dalla data del versamento e verrà inviata una tessera digitale.

Ogni socio potrà proporre ed organizzare iniziative ed eventi (previa autorizzazione del Comitato Direttivo) in base alle proprie capacità, propensioni e specifiche competenze.

L’Associazione accetta donazioni per importi non superiori a 300 euro annui per singola persona attraverso il sistema PayPal.

I contatti con l’Associazione si possono ottenere tramite la mail info@cavalletta.eu