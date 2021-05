La strada sarà chiusa nel tratto interessato dalle 22.30 alle 5.00

Il traffico nelle due direzioni sarà deviato lungo le Strade Provinciali

NIBIONNO – Anas ha programmato la chiusura della statale 36 “del Lago di Como e dello Spluga” per permettere al comune di Nibionno il completamento delle prove di carico sul cavalcavia numero 16 a scavalco della statale 36 al km 33,400. Per consentire lo svolgimento degli interventi la statale sarà chiusa al traffico dal km 32,800 al km 37,400 in entrambe le direzioni nelle notti dell’11 e 12 maggio, dalle ore 22.30 alle ore 5.00.

Il traffico diretto in direzione Lecco sarà deviato lungo le strade provinciali 342, 51 e 49 con uscita obbligatoria al km 33,000 (svincolo di Nibionno) e rientro al km 37,400 (svincolo di Molteno), mentre il traffico in direzione Milano, sarà deviato lungo le strade provinciali 49, 51 e 342 con uscita obbligatoria al km 37,400 (svincolo di Molteno) e rientro sulla statale 36 al km 32,800 (svincolo di Nibionno). Durante le ore di chiusura non saranno fruibili gli svincoli di Molteno (Rogeno) al km 37,100, Garbagnate Monastero al km 36,600, Costa Masnaga nord al km 35,700, Costa Masnaga al km 34,850 e Cibrone al km 34,350.