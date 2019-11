Nuovo blackout informatico nei presidi ospedalieri, ora risolto

Ancora disagi dovuti al malfunzionamento del sistema informatico

Sportelli chiusi in mattinata in alcune sedi dell’ASST di Lecco

MERATE – Di nuovo problemi tecnici agli uffici dell’azienda ospedaliera: in tilt, questa volta, l’attività di accettazione delle prestazioni sia all’ospedale di Merate che in alcune sedi distaccate dell’Asst in altri comuni lecchesi.

Il problema, spiegano, dall’azienda ospedaliera, è “causa di un guasto registrato sugli apparati di comunicazione del Datacenter”.

“L’ASST – proseguono dall’ospedale – ha immediatamente segnalato la problematica e subito è stato attivato il personale reperibile per la risoluzione della particolare circostanza. L’attività è stata ripristinata nel giro di qualche ora garantendo tutti i servizi agli utenti”.