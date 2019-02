Bisognerà ancora attendere per la riapertura a doppio senso di via Pilata

Verrà realizzato un nuovo tratto di marciapiede per collegarsi a via Aldo Moro, dove è prevista la creazione di una rotatoria

OLGIATE MOLGORA – Via Pilata, qualcosa si muove. Ma non nel senso dell’annunciata (e ancora procrastinata) riapertura a doppio senso dell’importante arteria che collega La Valletta Brianza con Merate. L’amministrazione comunale guidata da Giovanni Battista Bernocco ha infatti deciso di destinare i 70mila euro erogati dal Governo ai Comuni con meno di 20mila abitanti per un importante progetto di messa in sicurezza di un tratto di via Pilata. Un intervento che va nella direzione indicata anche degli stessi residenti nella via, preoccupati dal possibile impatto negativo sulla sicurezza dovuta alla riapertura a doppio senso della strada. Un’arteria molto trafficata e scelta da molti automobilisti per evitare di transitare dal centro di Olgiate e di Calco.

Anche il Comitato aveva chiesto più sicurezza

I cittadini, riuniti in un Comitato, avevano chiesto all’amministrazione comunale in prima istanza di non riaprire a doppio senso la strada, lasciando la situazione così com’è da diversi anni. E poi di provvedere alla realizzazione di nuovi marciapiedi per permettere a pedoni e ciclisti di viaggiare in sicurezza. Accorgimenti che la Giunta ha raccolto mostrandosi disponibile a elaborare un progetto più articolato rispetto alla semplice riapertura in entrambi i sensi di marcia di via Pilata. Non solo verranno posizionati infatti dei semafori per disciplinare il senso unico alternato nei punti più stretti del percorso, ma verrà anche realizzato un nuovo marciapiede e una rotonda all’altezza dell’intersezione con via Aldo Moro.

Il progetto illustrato dall’assessore Fratangeli

A illustrare l’intervento è l’assessore ai Lavori pubblici Matteo Fratangeli. “Abbiamo già contattato le proprietà private interessate ai lavori e abbiamo ottenuto il via libera. L’ufficio tecnico è ora al lavoro per elaborare il progetto preliminare relativo alla realizzazione di un marciapiede nel tratto di via Pilata che da via San Vigilio va verso via Aldo Moro”. I lavori dovranno iniziare entro metà maggio pena la perdita del contributo governativo. “E’ una bella occasione e non vogliamo perderla. Abbiamo già stanziato 8.500 euro per incaricare un architetto per la redazione del progetto. Contiamo di arrivare all’esecutivo con aprile, prevedendo gli appositi stanziamenti finanziari nel bilancio previsionale e consuntivo in modo da poter poi procedere con l’affidamento diretto entro maggio”. L’obiettivo dell’amministrazione comunale è anche quello di realizzare una rotatoria all’intersezione tra via Pilata e via Aldo Moro in modo da mettere in sicurezza l’incrocio.

Slitta di qualche mese la riapertura di via Pilata

Quanto alla riapertura di via Pilata, Fratangeli puntualizza: “Prima procediamo con gli interventi di messa in sicurezza e poi si potrà riaprire a doppio senso”. L’operazione avverrà solo quando verrà posizionato il circuito di semafori necessari per garantire il transito in sicurezza anche lungo i tratti più stretti della via. “Un impianto verrà posizionato per garantire l’accesso dei privati situati all’altezza della strettoia. Poi ne metteremo anche un’altra coppia in punti ancora da valutare con esattezza. Vogliamo creare infatti il minimo disturbo, in termini di rumorosità e smog, ai residenti e quindi bisognerà analizzare bene dove posizionarli”.