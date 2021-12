Olgiate, a Villa Sommi Picenardi la Xmas edition del WeLocalMarket

Domenica il WeLocal Xmas Market a Villa Sommi Picenardi

Un’occasione per scoprire realtà artigianali Made in Brianza e degustare prodotti enogastronomici locali

OLGIATE – Il mercato delle eccellenze locali brianzole artigiane ed agricole WeLocalMarket torna il 5 dicembre 2021 per la sua prima XMas Edition. Domenica 5 dicembre presso la Tinaia storica di Villa Sommi Picenardi sarà possibile incontrare i talenti, artigiani e produttori agricoli ed enogastronomici del territorio.

All’interno del WelocalMarket sarà possibile scoprire ed acquistare prodotti ricercati, pezzi unici, fatti a mano e su misura, realizzati con materie prime di alta qualità o tessuti di riciclo: borse, ornamenti, illustrazioni, gioielli, cosmesi bio… tutte Made in Brianza. Inoltre i produttori agricoli del territorio saranno presenti con i loro prodotti locali da scoprire, acquistare e regalare.

Con la guida esperta di Ilaria Sommi Picenardi, inoltre, sarà possibile andare alla scoperta degli ambienti storici della villa, in una visita guidata alla chiesa, alla stanza del teatro e al giardino segreto, che ospita il platano più imponente d’Europa. Si concluderà la giornata con il brindisi con un calice di bollicine del territorio e un assaggio di panettone artigianale made in Brianza dal Panificio Tamandi di Merate. L’ingresso è gratuito e l’evento si terrà in ambiente chiuso e riscaldato, seguendo i protocolli anti Covid-19.

Il mercato verrà inaugurato alle 10 e si terrà fino alle 19. E’ prevista la visita guidata alle 10.30 della chiesa, della stanza del teatro e del giardino segreto mentre alle 17 si terrà il brindisi di Natale con bollicine del territorio e panettone artigianale. Infine alle 17.30 accensione delle statue luminose.