Olgiate, con il Comune il pranzo per dire grazie ai volontari

L’iniziativa si è tenuta ieri, domenica, nei locali della scuola primaria di viale Sommi Picenardi

Il sindaco Giovanni Bernocco ha voluto rinnovare il proprio grazie ai volontari che svolgono un lavoro impagabile per la comunità

OLGIATE MOLGORA – C’erano tutti i 68 volontari iscritti all’albo del Comune e i presidenti delle diverse associazioni olgiatesi. Grande festa ieri, domenica, per il pranzo di ringraziamento ai volontari promosso dall’amministrazione comunale nei locali della scuola primaria.

Organizzato per la prima volta in paese su idea dell’assessore Paola Colombo e del consigliere con delega alle associazioni Piera Quinto, l’iniziativa ha saputo fare centro, trasformandosi così in una piacevole e serena occasione di dire grazie a chi ogni giorno con il suo impegno contribuisce a rendere Olgiate un paese più bello, vivibile e solidale.

Dai volontari del Piedibus a quelli della biblioteca, passando per il gruppo antiincendio, ambiente, rsa, officina donna e tutti i sodalizi che animano e colorano Olgiate. L’idea è perciò quella di rendere questo appuntamento un momento fisso della comunità olgiatese. Presente il sindaco Giovanni Bernocco che, nel suo discorso, ha sottolineato l’impagabile lavoro svolto gratuitamente a servizio della comunità dai volontari. Al pranzo non hanno voluto mancare anche molti consiglieri comunali tra cui quelli della minoranza Pino Brambilla e Pierantonio Galbusera e il parroco di San Zeno don Giancarlo Cereda.