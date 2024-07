Olgiate, dopo anni di attesa via libera al progetto di riqualificazione del centro

La commissione urbanistica ha licenziato all’unanimità il progetto di riqualificazione del centro

Un risultato importante dopo anni di attesa: il centro di Olgiate pronto a rinascere dai vecchi ruderi

OLGIATE – Via libera da parte della commissione urbanistica al progetto di riqualificazione dei vecchi e fatiscenti ruderi del centro storico di Olgiate. Un intervento volto a riportare a una situazione di decoro e vivibilità la zona vecchia del paese, quelle che si snoda tra via Canova e via Roma connettendo al Comune, atteso da molti anni.

Sabato scorso, 29 luglio, l’architetto Gabriele Panzeri, proprietario degli stabili, ha illustrato in commissione il progetto ricevendo l’assenso da parte dell’intera commissione, presieduta dal vice sindaco Matteo Fratangeli e composta dall’assessore Paola Colombo, dal capogruppo di maggioranza Francesco Cogliati e dai consiglieri di Olgiate cambia passo Stefano Golfari e Andrea Martena. Presente in Commissione anche l’assessore esterno Ilaria Bonfanti, delegata all’edilizia e ai Lavori pubblici.

L’intervento consentirà di ripensare in maniera organica all’intero centro di Olgiate, favorendo la continuità architettonica del paese. Da qui l’idea di ragionare per piazze, creandone o abbellendone tre, come precisa Fratangeli: “L’obiettivo è creare un percorso in continuità unendo la piazza della stazione, oggetto di un concorso di idee a quella del nuovo comparto abitativo e commerciale e quella davanti al Municipio che verrà abbellita e ampliata, con costi a carico della proprietà che interverrà sul centro.

Il vice sindaco aggiunge: “Panzeri ha accettato buona parte delle proposte da noi avanzate, rivedendo e limando il progetto. L’ingresso al comparto sarà da dietro il Comune, dove si riuscirà comunque a prevedere un percorso pedonale protetto. Il progettista ha anche commissionato uno studio del traffico, che ha confermato come su quell’area, già gravata da molti accessi, questa novità non inciderebbe troppo sull’esistente”.

L’intervento avrà un occhio di riguardo anche per i parcheggi: “In via Canova verranno realizzati 25 posteggi a pubblico mentre quelli per i residenti verranno realizzati sotto il comparto residenziale. Ora l’ufficio tecnico dovrà effettuare tutte le verifiche normative del caso: dopodiché la pratica verrà passata alla Soprintendenza che dovrà esprimersi in merito. Solo a quel punto sarà possibile portare il piano di intervento in Consiglio comunale per il via libera definitivo”.