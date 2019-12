Olgiate, firmata la convenzione per via del Calendone: la strada verrà sistemata

L’intervento, pari a 277mila euro, prevede l’accordo con Lario Reti Holding per la sistemazione dei sottoservizi

La strada che collega la zona industriale dello Scagnello tra Calco e Olgiate verrà ceduta al Comune

OLGIATE MOLGORA – Sembra essere arrivata finalmente la volta buona per la sistemazione di via privata del Calendone, la strada che collega le zone industriali di Calco e Olgiate, appena dietro località Scagnello collegando la zona dell’Esselunga al cavalcavia sulla ferrovia di via Indipendenza. Nell’ultimo consiglio comunale a Olgiate è stata infatti approvata la convenzione tra il Comune e Lario Reti Holding per la realizzazione di alcuni lavori che riguarderanno anche la sistemazione dell’asfalto con l’eliminazione delle numerosissime buche e avvallamenti presenti lungo la via. A spiegare l’intervento è stato il sindaco Giovanni Battista Bernocco precisando che sono previsti 277mila euro di lavori. “Di questi 91mila euro saranno a carico di Lario Reti Holding e 25 mila dei privati”.

Un apporto, quello delle aziende che si affacciano sulla strada, giudicato dalla minoranza di Uniti Per Olgiate troppo esiguo. “Mi sembra che le cifre siano un po’ troppo sbilanciate verso il Comune” ha rimarcato Pierantonio Galbusera. Il primo cittadino ha precisato: “Bisogna tenere conto della storia di questa strada. I privati hanno fatto prima la loro parte. Anche gli interventi di separazione delle acque bianche sono in carico al Comune e non a Lario Reti Holding. E’ un passaggio che compiamo ben sapendo che, acquisendo questa strada, creeremo un collegamento utile per tutti e due i paesi. La cessione della strada dei privati al Comune è già stata avviata e verrà definita una volta completata la sistemazione”.