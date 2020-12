Olgiate, il sindaco fa il punto sul piano neve: “Abbiamo fatto il possibile”

Il grazie ai volontari e ai cittadini che si sono armati di pala per pulire le strade

Bernocco: “La ditta che ha in appalto il servizio è stata attivata alle 2.45 di questa notte”

OLGIATE – Informazioni sul piano anti neve messo in atto oltre che un invito alla prudenza per chi deve uscire di casa e le scuse a chi ha ricevuto risposte un po’ frettolose da parte degli uffici. Il sindaco Giovanni Battista Bernocco ha voluto fare il punto della situazione dopo l’abbondante nevicata che ha imbiancato tutta la Brianza.

“In primo luogo, davvero grazie ai volontari e ai cittadini che da questa mattina in paese hanno dato e stanno dando ancora una mano a sgomberare dalla neve i punti critici. Mi stanno arrivando molte foto del vostro impegno insieme con i vostri vicini, a dimostrazione del grande senso civico e dello spirito di comunità di tutti noi Olgiatesi!”.

L’intervento della ditta che ha in carico lo sgombero della neve è iniziato dalle 2.45 di questa notte procedendo con lo spargimento del sale e il passaggio con lo spazzaneve (un passaggio durante la perturbazione sarebbe stato inefficace).

“Dalle prime ore della mattina stanno agendo ininterrottamente tre mezzi su tutto il territorio comunale, dando fin da subito precedenza alle vie principali e in seguito alle vie secondarie – continua Bernocco – . L’ufficio tecnico può controllare il passaggio di ciascun mezzo spazzaneve, attraverso il sistema di tracciamento Gps che ci permette di verificare in ogni momento dove sono stati. I nostri uffici e l’azienda che ha in carico lo sgombero neve stanno cercando di provvedere a tutte le vostre segnalazioni. Vi ringrazio per questo e vi chiedo, come in tutte le urgenze, di essere pazienti se non si arriva subito dappertutto”.

Considerazioni a cui il primo cittadino ha aggiunto un invito alla prudenza in caso di uscite da casa e le scuse per le risposte a volte un po’ sbrigative date dagli uffici.