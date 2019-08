Olgiate: nuovo posticipo per l’inizio dei lavori in via Pilata

L’azienda che ha vinto l’appalto avrebbe dovuto iniziare a realizzare la rotonda in via Aldo Moro lunedì

L’intervento, rinviato a settimana prossima, è strettamente legato alla riapertura a doppio senso di via Pilata

OLGIATE MOLGORA – Ennesimo rinvio per i lavori di realizzazione della rotatoria all’intersezione tra via Pilata e via Aldo Moro. Già in ritardo rispetto all’originale cronoprogramma, i lavori non sono iniziati neppure lunedì scorso.

“Abbiamo contattato i responsabili dell’azienda che ha vinto l’appalto. Ci hanno comunicato che non erano pronti a partire con i lavori – precisa l’assessore ai Lavori pubblici Matteo Fratangeli senza nascondere un velo di disappunto -. Ci hanno oltremodo assicurato che inizieranno settimana prossima”. Un ulteriore posticipo che, terminato anche il periodo di ferie estive, non dovrebbe però celare più nessun alibi dietro cui nascondersi.

Lavori attesi

Del resto, quello in procinto di partire a Olgiate, è un lavoro atteso da tutta la cittadinanza (e non solo da questa) perché strettamente legato alla riapertura a doppio senso di circolazione della stessa via Pilata, l’importante arteria che collega La Valletta Brianza a Merate attraversando una parte di Olgiate.

Finanziato grazie al contributo di 70mila euro messo a disposizione dal Governo, l’intervento rientra in un più complessivo progetto di messa in sicurezza di via Pilata, a cui l’amministrazione comunale guidata dal sindaco Giovanni Battista Bernocco è giunta dopo continui confronti con il comitato per la messa in sicurezza di via Pilata, originariamente fortemente contrario alla riapertura a doppio senso di questa strada.

Il commento del sindaco

“I tempi di riapertura della strada si sono notevolmente allungati proprio perché da parte nostra non è mai mancato il confronto con i cittadini” puntualizza il primo cittadino, impegnato insieme all’assessore ai Lavori pubblici Fratangeli a seguire passo passo la vicenda. Proprio da questo confronto è scaturita la necessità di non riaprire a doppio senso, tout court la strada, ma di farlo tenendo conto delle necessità di sicurezza di chi, su questa strada, vi abita.

Un semaforo dove c’è la strettoia

Da qui la previsione di posizionare un semaforo in corrispondenza della strettoia, in modo da garantire l’accesso in tutta tranquillità alle abitazioni lì situate e anche quella di disciplinare meglio l’uscita da via Aldo Moro, attualmente “gestita” con un semplice stop.

Non solo, ma con soldi già finanziati a bilancio, la Giunta ha deciso di allungare il marciapiedi lungo via Pilata anche nel tratto compreso tra via San Vigilio e via Aldo Moro proprio per garantire una maggiore fruibilità per pedoni, bambini e biciclette. Una volta effettuati questi interventi in via Pilata la strada (ora a senso unico in uscita da Olgiate dalla strettoia in avanti fino a poco prima della rotonda dello Scarpone) potrà essere riaperta a doppio senso di circolazione.

Contestualmente verrà anche ripristinato il semaforo di via Como, lungo la Sp 342, ridando la possibilità di svolta a sinistra in via Canova e via Mirasole.