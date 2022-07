Olgiate, scuola per sub nelle Gallerie Pelucchi: il traguardo si avvicina

La speranza è quella di ottenere le autorizzazioni per la fine dell’anno

Va avanti il progetto di riqualificazione delle Gallerie Pelucchi: “Ormai siamo tutti a bordo di questo progetto”

OLGIATE – Va avanti a gonfie vele il progetto di riqualificare le gallerie Pelucchi, ex miniere da cui veniva estratta, all’inizio del Novecento, la marna, facendole diventare una scuola subacquea per professionisti aprendole poi, in un futuro, anche ai semplici cittadini.

“Ormai siamo tutti a bordo – commenta senza nascondere un certo entusiasmo Francesco Santunione, l’imprenditore che insieme a Florent Michel Locatelli sta cercando di trasformare un sogno in realtà – . La speranza è di riuscire a ottenere tutte le autorizzazioni del caso da parte di Regione entro la fine dell’anno così da poter avviare la scuola di subacquea nel marzo 2023”.

Poco più di un mese fa, i tecnici del settore cave e miniere di Regione Lombardia, guidati dall’ingegner Filippo Dadone, hanno effettuato un sopralluogo alle miniere di Olgiate a cui hanno preso parte il sindaco Giovanni Battista Bernocco, il suo vice Matteo Fratangeli e il consigliere regionale Mauro Piazza. Presenti Santunione e Locatelli che aggiungono: “Tutti sono rimasti sbalorditi, come del resto noi alla prima vista, dalla bellezza di questo posto, capace di togliere il fiato. Siamo quindi molto contenti e soddisfatti per l’interessamento mostrato da Regione Lombardia che ha capito come le gallerie Pelucchi, le ex miniere conosciute con il nome anche di labirinto del Minotauro, oggi in gran parte sott’acqua, potrebbero rappresentare per il mondo della speleologia subacquea una grandissima attrattiva a livello mondiale”.

Un recupero, quello dell’ex miniere brianzole, già avvenuto nel territorio della provincia di Lecco con ad esempio le ex miniere dei Resinelli. Regione ha quindi dato il proprio assenso per contribuire a parte dei costi necessari per la messa in sicurezza e la riapertura di un tesoro nascosto nel ventre di Olgiate.

L’iniziativa è stata battezzata Mom, che sta per miniera Olgiate Molgora e ha già un simbolo che prende spunto, stilizzandolo, a ciò che resta del ponte dismesso sulla ferrovia.

Il primo obiettivo, di cui si comincia a vedere il traguardo, è quello di trasformare le gallerie Pelucchi nel primo centro in Italia per l’addestramento per immersioni subacquee in miniera. Un luogo di nicchia riservato a chi pratica subacquea tecnica di un certo livello.

Non sarà insomma un posto riservato a chi è abituato a fare le immersioni al mare o al lago alla domenica, ma pensato per chi, avendo già acquisito una certa dimestichezza tecnica, vuole confrontarsi con un ambiente più particolare e difficile come quello della miniera.

Il secondo step del progetto guarda invece al lungo periodo e riguarda l’apertura turistica con possibilità di effettuare visite guidate alla scoperta del labirinto del Minotauro.