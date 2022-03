Olgiate solidale: nuova raccolta di beni di prima necessità per l’Ucraina

Servono materiali di primo soccorso e prodotti per l’igiene personale e la cura dei bambini

Il punto di raccolta allestito nell’ex asilo di Valmara grazie alla disponibilità di consiglieri comunali e volontari

OLGIATE – Nuova raccolta di beni di prima necessità grazie all’iniziativa messa in campo dal Comune in collaborazione con l’associazione Cassago chiama Chernobyl. Grazie alla disponibilità dei consiglieri comunali e dei volontari, i materiali verranno raccolti sabato 19 marzo dalle 15 alle 19 alla Casa delle associazioni allestita negli spazi dell’ex asilo di Valmara (via alle scuole 13). La priorità verrà data alla raccolta di garze sterili in rotoli, cerotti in rotoli, disinfettanti, siringhe, antidolorifici, tachipirina (meglio 1000), lacci emostatici, betadine , coperte termiche.

Servono anche prodotti per l’igiene personale e per bambini. Il materiale raccolto verrà portato al confine tra Polonia e Ucraina.

Gli organizzatori rivolgono un invito anche ai bambini a realizzare dei disegni da aggiungere ai beni raccolti: “Spediremo anche quelli nella speranza che possano strappare un sorriso inviato da Olgiate”.