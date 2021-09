Appuntamento domenica 26 settembre dalle 15 in avanti

Torello: “Dopo due anni di stop, presentiamo un programma semplice pensato in primo luogo per i ragazzi”

OLGIATE – Dopo due anni di stop dovuto all’emergenza sanitaria, torna la festa di San Michele organizzata dall’associazione Gente di Pianezzo. L’appuntamento è per domenica 26 settembre nei giardini pubblici di via Bagaggera, poco dopo la chiesina della frazione dedicata proprio all’arcangelo San Michele. Seppur ridotto a causa del Covid, il programma della festa alterna iniziative rivolte ai più piccoli e ai ragazzi a momenti di approfondimento culturale.

Alle 15 verrà infatti inaugurata la mostra intitolata “La viabilità dell’antichità ai giorni nostri” che altro non è che un viaggio nel passato di Olgiate e del territorio limitrofo alla scoperta del percorso dell’antica via longa fino al tracciato dell’ex ferrovia, oggetto del progetto di riqualificazione greenway. Alle 15.30 occhi all’insù per ammirare lo spettacolo di trampoleria itinerante mentre alle 16 saranno i volontari di Gente di Pianezzo a illustrare l’attività svolta in questi anni di presenza attiva e costante sul territorio. Segue, alle 16.30, lo spettacolo teatrale comico con Beatbox Dj Grey Show con Daniele Romano. Gran finale alle 17.30 con la merenda. La partecipazione è gratuita, ma serve iscriversi mandando una mail a olgiatemolgora.pianezzo@outlook.it

L’iscrizione sarà valida solo dopo aver ricevuto la risposta da parte dell’organizzazione. Ingresso con grenpass sopra i 12 anni.

“Dopo due anni abbiamo voluto incontrare i ragazzi anche per dare un segnale di speranza – commenta Guido Torello, presidente di Gente di Pianezzo – . L’emergenza ci ha imposto di limitare la nostra festa ad un intrattenimento e spettacolo per i bambini. Non poteva mancare una piccola mostra sulle memorie del territorio”. In caso di maltempo l’evento viene cancellato.