Olgiate, tre liste in corsa per il consiglio dei ragazzi baby

Le elezioni sono in programma sabato 29 gennaio alle scuole medie Gola

Tra le proposte e le idee quella di partecipare ad assemblee pubbliche con i progettisti della nuova scuola media

OLGIATE – C’è chi chiede di poter partecipare ad assemblee periodiche con i progettisti della nuova scuola (qui il progetto) per fornire il punto di vista degli studenti e orientarli al miglioramento della nuova struttura, chi desidera un distributore di bibite e bevande per i ragazzi, chi vorrebbe promuovere raccolte di beneficienza per la Caritas e per la scuola e chi ha aperto lo sguardo agli anziani del paese per promuovere iniziative di assistenza a chi è solo o a chi ha bisogno di aiuto.

Sono tante, interessanti e curiose le proposte contenute nei programmi elettorali delle tre liste in corsa per l’elezione del consiglio comunale dei ragazzi e delle ragazze. Le votazioni si terranno sabato 29 gennaio portando così al rinnovo del consiglio comunale baby, attualmente guidato dal sindaco uscente Riccardo Strigiotti (qui l’articolo relativo al suo insediamento). La speranza è quella di riuscire ad avere, quarantene e sorveglianze attive permettendo, il maggior numero di studenti in classe, così da dare lustro e partecipazione a un’iniziativa che sta riscuotendo molto successo tra gli studenti della scuola media Gola.

“Nonostante il periodo davvero complesso e complicato vissuto in generale dalla scuola in questo periodo, questo progetto di educazione civica sta riscuotendo molto consenso tra i ragazzi che stanno mostrando un entusiasmo travolgente” racconta con soddisfazione e orgoglio l’assessore all’Istruzione Paola Colombo. La prova arriva dalle tre liste che si sono formate per contendersi la fascia tricolore: Noemi Galbusera si è proposta come sindaca baby di “Sapere è potere”, Samuele De Angelis è alla guida di “ Più tempo, più spazi e più attenzione a noi” mentre Carlo Santonocito è il candidato sindaco di “In campo tutte le abilità per rendere Olgiate fonte di sostenibilità e modernità”.

Vincerà chi saprà conquistare il maggior numero di preferenze dei votanti. Contestualmente verrà nominata anche la Giunta che affiancherà il baby sindaco nel tradurre in realtà il programma elettorale.