Olgiate: tutto esaurito per l’incontro con la pedagogista Francesca Sala

L’incontro ha affrontato la questione del sonno dei neonati

Ultimo appuntamento il 10 con la counsellor Giovanna Fumagalli Biollo sul rapporto di coppia e i figli

OLGIATE – Tutto esaurito anche sabato scorso al penultimo incontro del ciclo di appuntamenti, riservato ai futuri e ai neo genitori, ideato dall’amministrazione comunale tramite la consigliera alla felicità Irene Sala.

Protagonista del faccia a faccia con neo mamme e neo papà è stata la pedagogista Francesca Sala, chiamata ad accompagnare i presenti in un interessante viaggio alla scoperta più profonda della fisionomia del sonno del neonato. L’incontro non poteva non avere come titolo la frase più ricorrente (e temuta) dai neo genitori, ovvero “Ma è bravo, ti dorme?”: con grande tranquillità e serenità, la professionista ha aiutato a far comprendere come si struttura il sonno e perché “non mi dorme tutta la notte”, spiegando come diversi sensi di colpa legati al sonno siano del tutto infondati.

L’ultimo appuntamento del ciclo si terrà sabato 10 febbraio alle 17: toccherà alla counsellor Giovanna Fumagalli Biollo affrontare il delicato tema “Scoprirsi genitori. Cosa accade alla coppia quando arriva un figlio”. Cos’ come i precedenti, l’incontro è gratuito ma a numero chiuso con iscrizione obbligatoria mandando una mail a salairene@comune.olgiatemolgora.lc.it