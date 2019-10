Osnago: economia ed ecologia al centro del dibattito con don Walter Magnoni

L’iniziativa è promossa dal centro culturale Lazzati e si terrà giovedì 17 ottobre al centro parrocchiale

La riflessione prenderà spunto dalla Laudato Sì di Papa Francesco per interrogarsi su quale possa essere un modello economico valido per il futuro

OSNAGO – “Quale modello economico a partire dalla Laudato Sì?. Ruoterà intorno a questa riflessione l’incontro in programma giovedì 17 ottobre alle 21 al centro parrocchiale di via Gorizia. Protagonista della serata, promossa dal centro culturale Lazzati, sarà don Walter Magnoni, responsabile del servizio per la pastorale sociale e il lavoro della Diocesi di Milano.

E’ proprio don Walter a precisare: “Papa Francesco con la sua enciclica sociale Laudato Sì non ha solamente messo in luce l’urgenza dell’affrontare la questione ecologica, ma ha soprattutto denunciato un modello economico che appare l’origine di molti mali. Il Pontefice parla di “paradigma tecnocratico dominante” e mostra gli effetti deleteri di questo modello sulla vita di tante persone e comunità. Una delle principali sfide che la Laudato Sì presenta è il superamento di questo paradigma che massimizza i profitti e non si preoccupa degli “scarti”.

L’alternativa al paradigma tecnocratico dominante è appunto l’ecologia integrale”. Don Walter si pone quindi delle domande che saranno al centro dell’incontro di giovedì prossimo: “Come realizzare questo nuovo modello di sviluppo? Quali gli ostacoli da superare? Quali rischi e opportunità presenta la proposta che emerge dall’enciclica?” Domande molto interessanti che sicuramente provocheranno discussioni e riflessioni profonde.