Osnago, prove di carico al tunnel della scuola: “Una misura precauzionale”

Riscontrato un lievissimo dislivello nella pavimentazione del tunnel che collega la parte vecchia con quella nuova della scuola

Rocca: “Effettueremo una prova di carico con contenitori pieni di acqua per un totale di circa 1600 chili”

OSNAGO – Non solo ponti a scavalco sulla ferrovia. Osnago testa anche la tenuta del tunnel di collegamento tra i due corpi, quello vecchio e quello nuovo, della scuola primaria Collodi. L’amministrazione comunale guidata dal sindaco Paolo Brivio ha deciso di stanziare infatti poco meno di 900 euro dal bilancio per l’esecuzione di prove di carico nel tunnel della scuola primaria.

Intervento precauzionale

L’intervento verrà eseguito in maniera precauzionale come spiega l’assessore con delega ai Lavori pubblici Felice Rocca: “Si è rilevato un minimo dislivello nella pavimentazione del tunnel che collega la parte vecchia con quella nuova della scuola. Nulla di particolarmente evidente, ma camminando si sente qualcosa. Le insegnanti ci hanno chiesto di verificare e quindi abbiamo approfittato dalla pausa estiva per commissionare questo lavoro a uno studio di professionisti”.

Un carico da 1600 chili

L’ingegner Sebastiano Moioli di Nembro, già incaricato per la progettazione e la direzione dei lavori di miglioramento sismico dello stesso istituto scolastico, ha già effettuato a fine giugno il sopralluogo a scuola, in modo da valutare come effettuare la prova di carico al fine di verificare la sicurezza della struttura. “Verranno posizionati dei contenitori pieni di acqua per un totale di circa 1600 chili, corrispondenti a 40 bambini dal peso di 40 chili. Abbiamo infatti stimato che questo sia il peso massimo che la struttura possa trovarsi a dover sostenere nello stesso momento, ovvero al passaggio di due ipotetiche classi”.

La prova di carico servirà a fugare ogni dubbio dovuto a questo disallineamento creato dal millimetrico abbassamento del giunto. “Qualora la prova di carico dovesse confermare la tenuta della struttura, provvederemo a posizionare un profilo metallico in corrispondenza del dislivello in modo da evitare di sentire il rumore dovuto a questo lievissimo abbassamento”.