Osnago, torna Adotta una famiglia in occasione del giorno del dono

Appuntamento sabato 3 ottobre in piazza Vittorio Emanuele dalle 9 alle 19.30

A chi porterà alimenti o un contributo economico al banchetto verrà regalata una piantina fiorita

OSNAGO – Si terrà sabato 3 ottobre il consueto appuntamento mensile con Adotta una famiglia, il progetto promosso da Comune e parrocchia per aiutare le famiglie in difficoltà. I volontari saranno in piazza Vittorio Emanuele dalle 9 alle 19.30 per la consueta raccolta alimentare mensile a favore delle famiglie osnaghesi in difficoltà. L’iniziativa si svolgerà in occasione del giorno del dono in Italia (https://giornodeldono.org/) e per questo motivo i volontari regaleranno una piantina fiorita a chi porterà alimenti o un contributo economico al banchetto.

Un appello, quello alla generosità e alla solidarietà, scandito a voce alta visto che la fase autunnale rischia di mettere in evidenza le conseguenze economiche dell’emergenza Covid sulle fasce più deboli della popolazione.

Anche la raccolta di sabato 3 ottobre sarà effettuata con le indispensabili precauzioni atte a mantenere il distanziamento tra le persone ed evitare assembramenti.

I donatori potranno portare alimenti a lunga conservazione o donazioni in denaro che verranno utilizzate per l’acquisto dei beni di prima necessità. Sono utili anche prodotti per l’igiene personale.

Si può supportare l’iniziativa anche donando i punti acquisiti con la spesa presso il negozio Conad di Osnago: si possono far accreditare i punti direttamente in cassa oppure scaricare periodicamente i punti accumulati sulla propria tessera a favore di Adotta una Famiglia.

“Adotta una Famiglia è un progetto articolato che, accanto alla distribuzione di alimenti, prevede l’erogazione di sussidi agli osnaghesi in difficoltà economica, l’iniziativa di mutuo aiuto tra studenti Da studente a studente, le borse sociali per l’attività sportiva, lo sportello IncontraLavoro per supportare che è alla ricerca di un’opportunità lavorativa per rilanciare il proprio progetto di vita” sottolineano gli organizzatori, rimarcando che chi volesse supportare l’iniziativa con una donazione può effettuare un bonifico bancario intestato a Il Pellicano / ADOTTA UNA FAMIGLIA sull’IBAN IT41D0521651650000000030548