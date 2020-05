Osnago, tornano in piazza il 6 giugno i volontari di Adotta una famiglia

Appuntamento sabato 6 giugno dalle 9 alle 19.30 in piazza Vittorio Emanuele

La raccolta alimentare verrà svolta tenendo in considerazione tutti gli aspetti di sicurezza e prevenzione legati all’emergenza covid 19

OSNAGO – Tornano in piazza i volontari di Adotta una famiglia. Archiviata la fase più critica dell’emergenza covid, i sostenitori del progetto di solidarietà saranno presenti sabato 6 giugno in piazza Vittorio Emanuele dalle 9 alle 19. 30 per la consueta raccolta alimentare mensile a favore delle famiglie osnaghesi in difficoltà.

Un’iniziativa che, dopo ben 9 anni di ininterrotta attività, era stata sospesa a causa del coronavirus. I volontari si erano comunque dati da fare, insieme a diverse realtà associative osnaghesi, nel confezionamento e nella distribuzione delle borse alimentari che il Comune ha organizzato in ottemperanza alle indicazioni governative.

“La raccolta di sabato 6 sarà quindi la ripresa della normale attività, ma sarà effettuata con le indispensabili precauzioni atte a mantenere il distanziamento tra le persone ed evitare assembramenti – spiegano gli organizzatori – . I donatori potranno portare alimenti a lunga conservazione o donazioni in denaro che verranno utilizzate per l’acquisto dei beni di prima necessità. Ricordiamo che si può supportare l’iniziativa anche donando i punti acquisiti con la spesa presso il negozio Conad di Osnago: si possono far accreditare i punti direttamente in cassa oppure scaricare periodicamente i punti accumulati sulla propria tessera a favore di Adotta una Famiglia”.

Non solo. “Ricordiamo inoltre che Adotta una Famiglia è un progetto articolato che, accanto alla distribuzione di alimenti, prevede l’erogazione di sussidi agli osnaghesi in difficoltà economica, l’iniziativa di mutuo aiuto tra studenti Da studente a studente, le borse sociali per l’attività sportiva, lo sportello IncontraLavoro per supportare che è alla ricerca di un’opportunità lavorativa per rilanciare il proprio progetto di vita”.

Chi volesse supportare l’iniziativa con una donazione può effettuare un bonifico bancario intestato a Il Pellicano / ADOTTA UNA FAMIGLIA sull’IBAN IT41D0521651650000000030548

A luglio la raccolta alimentare si terrà sabato 4.