Ospedale di Merate, un altro reparto riconvertito Covid

Anche la medicina B è stata riconvertita per ospitare pazienti malati di Covid

Sono più di 100 i posti letti ricavati all’ospedale di Merate

MERATE – Un altro reparto dell’ospedale di Merate convertito per accogliere pazienti malati di Covid 19. E’ di oggi, giovedì, la notizia che anche il reparto di Medicina B, situato al terzo piano del padiglione Villa, è stato aperto per ospitare pazienti positivi al tampone del coronavirus. Nove i posti letti che sono stati ricavati per ora che si aggiungono agli oltre 100 allestiti nelle ultime settimane quando il presidio di via Cerri da ospedale Covid free ha iniziato ad accogliere via via sempre più pazienti covid. Alle aperture dei reparti di Medicina A, Pneumologia e Cardiologia di degenza come, rispettivamente, Covid 1, 2 e 3, sono seguite la conversione della Neurologia come reparto Covid 4 e oggi della Medicina B come Covid 5. A questi spazi si aggiungono le due aree filtro verde e rosse e i posti Covid in rianimazione, sub intensiva Inrca e Cardiologia Ucc.