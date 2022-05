Paderno, dopo tre anni di chiusura, riapre l’alzaia sotto il ponte San Michele

L’alzaia era stata chiusura durante i lavori di riqualificazione del ponte San Michele ed era rimasta bloccata a causa di una frana

Da venerdì scorso è stata riaperta: il percorso lungo l’Adda è tornato interamente fruibile

PADERNO – Riaperto il transito lungo l’alzaia dell’Adda chiuso ormai da diversi anni per via dei lavori di riqualificazione del ponte San Michele e per la messa in sicurezza di una frana che si era verificata nel maggio 2021.

Venerdì 27 maggio il Comune di Paderno ha ricevuto da Rfi la certificazione di regolare esecuzione dei lavori sul ponte e di ripristino e messa in sicurezza della sponda franata sull’alzaia e il sindaco Gianpaolo Torchio ha potuto così firmare l’ordinanza di revoca della precedente del 19 marzo 2019 con cui era stata chiuso il tratto di alzaia sulla verticale del Ponte san Michele.

Un provvedimento atteso dalle tante persone che percorrono, a piedi o in bici, l’alzaia dell’Adda e che erano state costrette, in questi anni, a risalire dal livello del fiume a quello della strada per poi riscendere per proseguire il percorso lungo l’Adda. Anche il sindaco non nega la soddisfazione: “Finalmente viene quindi ripristinata, con qualche giorno di anticipo rispetto al previsto, la continuità del percorso ciclopedonale lungo il fiume, e il pieno accesso alla bellezza del nostro tratto di Adda”.

Nella giornata di venerdì gli operai hanno quindi rimosso i cancelli e riaperto ufficialmente l’alzaia rendendo così più facile raggiungere anche la chiesetta Santa Maria Addolorata, vicinissimo al ponte (per visite contattare il custode Fiorenzo Mandelli fiorema22@tiscali.it) e il punto ristoro Stallazzo (presidenza@solleva.com).