Paderno, Io sto con lo Stallazzo: 435 firme di solidarietà

Ieri, domenica, la raccolta delle firme di solidarietà in favore dello Stallazzo

Il punto ristoro gestito dalla cooperativa Solleva è stato preso di mira sette volte in sette mesi dai ladri

PADERNO D’ADDA – Ben 435 firme di solidarietà per lo Stallazzo. Tantissime persone, dai politici ai rappresentanti delle associazioni passando per “semplici” cittadini hanno deciso di sostenere la causa dello Stallazzo, punto ristoro situato lungo l’alzaia dell’Adda preso di mira sette volte in sette mesi da ladri e vandali.

Un’escalation di incursioni che ha provocato rabbia e sconcerto nei soci e sostenitori della cooperativa Solleva che da 3 anni gestisce la struttura. Del caso se ne è occupata anche la trasmissione televisiva La vita in diretta.

I volontari guidati dal presidente Luigi Gasparini non hanno però perso la voglia di lottare e hanno dato vita al gruppo Io sto con lo Stallazzo organizzando per ieri, domenica, una raccolta firme di solidarietà.

Tra i politici accorsi, il consigliere regionale Raffaele Straniero insieme all sindaco di Oggiono Chiara Narciso.