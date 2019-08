Paderno: per Ferragosto apre l’alzaia sotto il ponte San Michele

Il tratto di ciclopedonale sarà aperto nei giorni di Ferragosto

I ciclisti non dovranno risalire fino alla sede stradale

PADERNO – Apertura temporanea del tratto di alzaia che passa sotto il ponte di Paderno

Con l’occasione della breve interruzione dei lavori per Ferragosto, il comune di Paderno d’Adda e Rfi hanno concordato l’apertura del tratto di alzaia che passa sotto il Ponte San Michele, per i giorni dal 14 al 18 agosto e per domenica 25.

“Obiettivo dell’iniziativa è limitare i disagi ai frequentatori del percorso ciclopedonale in questi giorni di festa – ha fatto sapere il sindaco Gianpaolo Torchio -. Con l’apertura del tratto di alzaia non sarà quindi necessario risalire fino alla sede stradale del ponte per ridiscendere dalla parte opposta, ma si potrà seguire il percorso tradizionale lungo il fiume, ormai chiuso da diversi mesi”.