Parco del Curone, boom di domande per la legna da ardere: chiude in anticipo il bando

Il parco del Curone ha messo a disposizione gratuitamente legna da ardere

Il bando è stato chiuso in anticipo per eccesso di domande

MONTEVECCHIA – Le richieste sono state così tante che il parco ha dovuto chiudere prima il bando. Boom di domande per l’avviso di assegnazione a titolo gratuito di piccoli lotti di legna da ardere pubblicato dal parco regionale di Montevecchia e della Valle del Curone a fine febbraio. La scadenza, originariamente prevista per il 14 marzo, è stata anticipata al 7 marzo e pertanto il bando risulta già chiuso, avendo già completato il “monte legna” messo a disposizione dall’ente con sede a Cascina Butto Come si ricorderà, si tratta di piccole cataste di legna da ardere derivanti dalle operazioni selvicolturali effettuate nel corso della stagione silvana 2021/2022 nei terreni gestiti dall’ente.

Per ogni richiesta verrà messo a disposizione un quantitativo di legna compreso tra 20 e 50 quintali che verrà assegnato esclusivamente a persone fisiche con priorità ai cittadini residenti nel Parco.