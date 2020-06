Parco del Curone: iscrizioni aperte per il centro Estate verde

La proposta è strutturata per durare per tutta l’estate

Gli iscritti saranno divisi in gruppi da sette e saranno seguiti da una guida ambientale

MONTEVECCHIA – Il Parco di Montevecchia e della Valle del Curone non rinuncia ai campi estivi che però, data l’emergenza Covid, saranno organizzati con una proposta un po’ differente rispetto a quella degli anni precedenti. E’ tutto pronto a Cascina Butto e a Ca’ Soldato per Estate Verde, il centro estivo diurno 2020 per bambini e ragazzi dai 6 ai 14 anni ai nastri di partenza lunedì 15 giugno (salvo posticipi al 22 giugno per via delle necessarie autorizzazioni da parte degli enti competenti).

La proposta è strutturata per durare l’intera estate fino all’11 settembre. Gli iscritti saranno suddivisi in gruppi da sette persone più la guida ambientale che sarà accompagnatore unico del gruppo, sarà possibile iscriversi per la giornata intera ma anche per la sola mezza giornata scegliendo fra la mattina oppure il pomeriggio.

Per quest’anno oltre a Ca’ Soldato, si attiverà anche il Centro Visite di Cascina Butto come struttura di accoglienza per l’iniziativa. E’ richiesto un contributo di partecipazione per ogni settimana così definito: 120 euro per l’intera giornata (90 euro per il secondo e 60 euro per il terzo figlio); 70 euro per mezza giornata (50 euro secondo e 30 euro terzo figlio). Il pranzo dovrà essere portato da casa.

Le richieste di iscrizione sono aperte ed accessibili da questo link

https://forms.gle/wwgnCXCUabnUdhYq9