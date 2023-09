Patentino per i cani: al via a Casatenovo il corso di formazione

Tre gli incontri previsti a Villa Facchi a partire dal 9 ottobre

Al tavolo dei relatori esperti del settore: al termine del corso di formazione è previsto un test per il rilascio del patentino per cani

CASATENOVO – Tre incontri, al lunedì sera, per conseguire il patentino per i cani. E’ quanto organizza l’Ats Brianza di concerto con i sindaci del Casatese e l’Enpa a Villa Facchi a Casatenovo (via Castelbarco 7) a partire dal prossimo 9 ottobre.

Il corso di formazione è rivolto a proprietari di cani e non e vedrà seduti al tavolo dei relatori degli esperti del settore. Si comincia il 9 ottobre con l’incontro volto a sviscerare proprio i motivi della bontà di un percorso di formazione. A spiegare il perché di un corso per proprietari attuali o futuri di cani saranno Rosa Gorio, medico veterinario esperto in comportamento ed Elisabetta Mariani, istruttore/riabilitatore cinofilo. Durante la serata, con inizio alle 20 e termine intorno alle 23, si parlerà delle origini del rapporto tra l’uomo e il cane, dello sviluppo comportamentale e delle fasi della vita del cane nonché del suo benessere con focus sui bisogni fondamentali e sulle principali cause di sofferenza.

Il 16 ottobre nuovo appuntamento con la dottoressa Gorio, chiamata questa volta a parlare della comunicazione tra uomo e cane, fornendo informazioni utili su credenze errate, campanelli d’allarme e convivenza con i bambini.

Infine, il 23 maggio, spazio ad Antonella Fiore e Virna Cavalli di Ats Brianza per parlare degli obblighi di legge del buon proprietario con approfondimento delle figure di riferimento a cui rivolgersi per ottenere informazioni corrette o aiuto in caso di problemi.

Alla fine del corso è previsto un test finale di apprendimento con rilascio del certificato di partecipazione a coloro che avranno seguito tutti gli incontri e superato favorevolmente il test.

Per iscriversi bisogna mandare entro il 30 settembre una mail a merate@enpa.org, l’associazione di protezione e cura degli animali a cui saranno devolute le quote di iscrizioni al corso, pari a 10 euro a persona.