Pizzata e torneo di burraco con l’associazione D&F Cernusco

Fine settimana carico di iniziative per l’associazione cernuschese guidata da Dario Vanoli

Gli eventi benefici sono stati promossi per raccogliere fondi in favore del progetto “Pintando el futuro” in Bolivia

CERNUSCO – Prima la pizzata benefica, poi il torneo di burraco. E’ stato un fine settimana ricco di impegni quello promosso dall’associazione D&F Cernusco che quest’anno festeggia i primi 14 anni di presenza attiva e dinamica sul territorio. Venerdì sera i soci del sodalizio si sono ritrovati al ristorante Al Caminun di Pagnano per la pizzata benefica a favore del progetto Pintando el futuro, che si propone l’obiettivo di garantire un’educazione integrale ai bambini più svantaggiati, figli di ragazzi di strada, a La Paz in Bolivia. A inizio serata, il presidente Dario Vanoli ha letto i ringraziamenti della referente della scuola di La Paz che ha spiegato come con le offerte ricevute nello scorso mese di luglio siano stati comprati i mobili della cucina, armadietti per un’aula e soprattutto razioni alimentari per questo semestre.

Il nuovo direttivo di D&F

Durante la cena sociale è stato presentato anche il nuovo direttivo, rinnovato lo scorso 15 ottobre. Vanoli è stato confermato presidente con vicepresidente Martina Cereda, segretario Veronica Sala, tesoriere Nadia Cogliati, a seguire Simona Avena, Paolo Crippa e Silvana Ferrario.

E’ stato poi presentato il calendario 2020 di D&F con le foto di Cernusco, Osnago, Lomagna di una volta il cui ricavato verrà devoluto a padre Carlo Biella in Mozambico. Il calendario è disponibile in due formati da tavolo e da parete presso il Bar Biella di Cernusco.

Torneo di burraco domenica

Domenica invece il CCCC ha ospitato il torneo di burraco a coppie organizzato sempre a favore del progetto Pintando el futuro di La Paz. Venti le coppie iscritte accolte dal presidente Vanoli e dal giudice di gara Michele Amato. Presenti anche il vicepresidente Martina Cereda e Carlo Formenti che hanno aiutato nell’impeccabile organizzazione dell’evento benefico.

Tra una manche e l’altra è stato possibile per i presenti sostenere il progetto e presentare il nuovo calendario di D&F e degustare prelibatezze dolci e salate. A vincere Renata Valagussa e Giuseppe Cereda, secondi Ferrario e Viganò, terzi Sergio e Claudio. Un premio anche agli ultimi classificati Anna e Antonio Conrater. Prossimo evento per i 14 anni di D&F il musical Alice&TheWonder sabato 9 novembre alle 21 al San Luigi, con prevendita presso il Bar Biella di Cernusco.