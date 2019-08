Ponte di Paderno, operai al lavoro alla galleria artificiale FOTO

Chiuso un tratto di via Edison a Paderno per permettere di lavorare alla soletta della galleria artificiale

Dal 2 settembre verrà effettuato l’analogo intervento sulla sponda bergamasca

PADERNO D’ADDA – “Ma allora, quando ce lo finite il ponte?” Non fanno in tempo a mettere l’elmetto giallo di protezione fuori dalle recinzioni che gli operai vengono assaliti sempre dalla stessa domanda.

Il medesimo interrogativo che nasconde un’uguale speranza, molto probabilmente irrealizzabile per quanto condivisa sia dalla sponda lecchese che da quella bergamasca del fiume Adda, di vedere riaperto il San Michele prima della fatidica data del 7 dicembre.

Un termine, quest’ultimo, annunciato dall’amministratore delegato di Rfi Maurizio Gentile in occasione della riapertura ciclopedonale del viadotto. Ad oggi, resta quella la data prevista per la riapertura al traffico veicolare dello storico ponte costruito nel 1887. Un gioiello di architettura, chiuso all’improvviso quasi un anno fa (era il 14 settembre) per degli urgenti e indifferibili lavori di riqualificazione.

Ieri, lunedì, gli operai hanno iniziato i lavori alla galleria artificiale di approccio al ponte San Michele, sul lato di Paderno. L’intervento prevede il rifacimento della soletta della galleria e interessa anche il manto stradale della zona immediatamente antecedente l’imbocco del ponte. La soletta esistente, costituita da travi in acciaio e voltine in muratura, verrà risanata. Sopra di essa verrà realizzata una nuova soletta in calcestruzzo armato, per assorbire i carichi da traffico.

Terminato il tutto verrà ripristinata anche la pavimentazione. Per permettere l’esecuzione di questi lavori è stata chiuso, da ieri, lunedì, il tratto di via Edison che porta all’imbocco del San Michele. Il passaggio di pedoni e delle bici lungo il ponte è però garantito grazie a una passerella.

Gli automobilisti diretti dall’altra parte di Paderno devono invece fare il giro più lungo passando per le vie interne. La chiusura del tratto di via Edison, dalla chiesina degli alpini fino al ponte, sarà fino al 1° settembre.

Dal 2 settembre inizieranno invece i lavori dello stesso tipo sul lato di Calusco. Qui si prevede di terminare il tutto per il 15 settembre.