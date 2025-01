Pranzo sociale per Progetto Osnago: tra gli obiettivi la toponomastica femminile

Domenica scorsa il ritrovo dei simpatizzanti dell’associazione Progetto Osnago

Tra le iniziative proposte dal sodalizio presieduto da Lorenzet per i prossimi anni quello di dare vita a un progetto sulla toponomastica femminile

OSNAGO – Trascorrere un piacevole momento in compagnia e, al contempo, raccogliere fondi per la cassa associativa per coprire le spese straordinarie dovute alla campagna elettorale per le elezioni amministrative che hanno visto la vittoria del sindaco Felice Rocca.

Sono queste le finalità del pranzo sociale che l’associazione Progetto Osnago ha tenuto domenica scorsa, 26 gennaio, alla baita degli alpini di Ronco Briantino, a cui vanno i ringraziamenti per l’ottimo menù e la calda accoglienza.

Una cinquantina le persone, tra nuovi e vecchi associati, che hanno risposto all’appello.

Nel corso del pranzo il presidente dell’associazione Daniele Lorenzet ha ripercorso i momenti di impegno del 2024 e aggiornato su alcuni lavori e progetti in corso. Tra questi la proposta di intitolare alcuni spazi pubblici a figure femminili in occasione dell’8 marzo, nell’ambito di un progetto di toponomastica femminile che si svilupperà nei prossimi anni all’interno del paese.

Il primo cittadino Felice Rocca ha ringraziato per il sostegno in occasione della campagna elettorale 2024 e ha ricordato l’importanza per gli amministratori di poter contare su un gruppo ampio che sappia raccogliere dai cittadini le esigenze e stimolare l’amministrazione.

Con questo evento si è aperta la campagna di tesseramento all’associazione Progetto Osnago per il 2025, per cui sono in programma momenti dedicati nei prossimi mesi.